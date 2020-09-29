Meksika’da otobüs kazası: 13 ölü, 25 yaralı

Yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura devrildi. Kaza sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Meksika’nın Chiapas eyaleti La Trinitaria ilçesine yakın noktadaki otoyolda yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü ve devrildi.

Kaza sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

YARALILAR HELİKOPTERLE HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralıların 11’inin kadın, 5’inin ise çocuk olduğu aktarıldı.

Ağır yaralananlar için kaza yerine helikopter ambulansın da sevk edildiği belirtilirken, kaza nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.