Meksika'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Meksika’nın Nayarit eyaletindeki bir karayolunda meydana gelen olayda, Guanajuato eyaletinden yola çıkan ve içerisinde 57 kişinin seyahat ettiği öğrenilen bir yolcu otobüsü kontrolü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kaza sebebiyle otobüs hurdaya dönerken içerisindeki yolcuların çevreye savruldukları görüldü.

11 kişi kaza yerinde, 4 kişi hastanede can verdi

İHA'nın haberine göre; bölgeye gelen sağlık ekipleri olay sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, çok sayıda yaralı olduğunu tespit etti. Sivil savunma personelinin de yardımlarıyla otobüsün enkazından kurtarılan yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılar arasından 4 kişinin daha hastaneye ulaştırıldıktan sonra hayatını kaybetmesi ile kazada can kaybı 15’e yükseldi.

Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 15 ölü 24 yaralı - VİDEO

"Derin üzüntü içindeyiz"

Olay sonrası açıklama yapan Guanajuato Eyaleti İçişleri Bakanı Libia Garcia, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına ve yaralılara gereken desteğin verileceğini söyledi.

Kayıp şoför aranıyor

Nayarit Eyaleti Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise kaza sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 24 vatandaşın yaralandığı bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve kayıp olan otobüs şoförünün arandığı belirtildi.

Kazanın nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak otobüste bulunan yolcular şoförün aşırı hızla gitmesinin kazaya neden olduğunu söyledi.