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    Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 36 yaralı

    Meksika’da bir yolcu otobüsünün 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
    • 03.12.2022 - 00:48
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    Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 36 yaralı

    Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki Sierra Juarez şehrindeki bir karayolunda yaşanan kazada, içerisinde 40 kişinin bulunduğu belirtilen bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

    Uçuruma yuvarlanan otobüste 3 kişi öldü

    Kaza sonucu otobüste büyük hasar meydana gelirken olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

    Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 36 yaralı #1

    200 metreden düştü

    Görgü tanıkları, otobüsün defalarca takla atarak yoldan en az 200 metre aşağıya düştüğünü ifade ederken, yolun virajlı olması ve otobüs enkazının yola uzaklığı nedeniyle kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı.

    Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 36 yaralı - Video

     

    Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 36 yaralı #2

    Kazanın sebebi "virajlı yollar" olabilir

    İHA'nın haberine göre, kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayın bölgedeki yolların virajlı olması ve şoförün hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor.

    Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 36 yaralı #3

    Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 36 yaralı #4


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