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    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı

    Meksika’da pazar yerinde meydana gelen patlamada 29 kişi yaralandı.
    • 14.11.2022 - 02:29
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    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı

    Meksika’nın Huehuetoca şehrinde pazar yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

    Yaralıların vücudunda yanıklar oluştu

    Patlamada 6’sı çocuk 29 kişi yaralanırken, yaralıların vücutlarında 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar oluştuğu aktarıldı.

    Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi bölgeye gelen helikopterle hastaneye sevk edildi.

    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı #1

    LPG tüpünden şüpheleniliyor

    İHA'nın haberine göre patlamaya pazar yerinde yiyecek satan bir tezgaha ait LPG tüpünde yaşanan sızıntının neden olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı - Video

    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı #2

    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı #3

    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı #4

    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı #5

    Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı #6


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