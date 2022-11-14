Meksika’da pazar yerinde meydana gelen patlamada 29 kişi yaralandı.

Meksika’nın Huehuetoca şehrinde pazar yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Yaralıların vücudunda yanıklar oluştu

Patlamada 6’sı çocuk 29 kişi yaralanırken, yaralıların vücutlarında 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar oluştuğu aktarıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi bölgeye gelen helikopterle hastaneye sevk edildi.





LPG tüpünden şüpheleniliyor

İHA'nın haberine göre patlamaya pazar yerinde yiyecek satan bir tezgaha ait LPG tüpünde yaşanan sızıntının neden olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Meksika’da pazar yerinde patlama yaşandı: 29 yaralı - Video





