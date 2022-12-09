Meksika'da poinsettia çiçeğine yoğun ilgi

Yılbaşı Meksika'da "Noel yıldızı" olarak bilinen çiçeğin satışlarını artırdı.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birçok ülkede Noel hazırlıkları başladı..

Kalabalık sofralar, eğlenceler ve kutlamaların olduğu rutin hazırlıkların yanı sıra dünyanın dört bir yanında sıra dışı Noel gelenekleri de bulunuyor.

"Noel yıldızı" çiçeği satışlarında artış

Orta Amerika ülkesi Meksika'da yaklaşan Noel nedeniyle "poinsettia" veya "Noel yıldızı" olarak da bilinen çiçeğin satışları arttı.

Anavatanı Meksika olduğu bilenen Noel yıldızı çiçekleri başkent Meksiko'daki seralarda satış için hazırlandı.

Meksikalılar, yılbaşı sofralarını bu çiçeklerle süslüyor..