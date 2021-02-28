Meksika'da polisle kartel üyeleri arasında çatışma

Meksika'da San Luis Potosi eyaleti yakınlarında kartel üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmada 5 kartel üyesi öldürüldü.

San Luis Potosi eyaletinde polis ve kartel üyesi silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

5 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Eyalet Başsavcısı Jaime Ernesto Pineda, Körfez Karteli üyesi olduğu belirlenen 5 kişinin polise ateş açtığını belirterek, 5 kartel üyesinin çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi.

KARTEL ÜYELERİNE AİT ZIRHLI ARAÇLAR VE SİLAHLAR

Pineda, çatışma sonucunda kartele ait 5 zırhlı araç, birkaç uzun ve kısa namlulu silahın ele geçirildiğini belirtti.

UYUŞTURUCU ÇETELERİNİN ROTASI

Meksika’nın kuzeyinde yer alan San Luis Potosi eyaleti, coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellerin en fazla kullandıkları rota olurken, bölgede son 10 yılda en az 6 suç örgütü arasında çatışma yaşandı.

Bölgede en güçlü iki kartel Körfez Karteli ve Jalisco Nueva Generacion, hem birbirleriyle hem de polisle sıklıkla çatışıyor.