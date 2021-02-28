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    Meksika'da polisle kartel üyeleri arasında çatışma

    Meksika'da San Luis Potosi eyaleti yakınlarında kartel üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmada 5 kartel üyesi öldürüldü.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 08:20
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    Meksika'da polisle kartel üyeleri arasında çatışma

    San Luis Potosi eyaletinde polis ve kartel üyesi silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

    5 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Eyalet Başsavcısı Jaime Ernesto Pineda, Körfez Karteli üyesi olduğu belirlenen 5 kişinin polise ateş açtığını belirterek, 5 kartel üyesinin çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi.

    KARTEL ÜYELERİNE AİT ZIRHLI ARAÇLAR VE SİLAHLAR

    Pineda, çatışma sonucunda kartele ait 5 zırhlı araç, birkaç uzun ve kısa namlulu silahın ele geçirildiğini belirtti.

    Meksika da polisle kartel üyeleri arasında çatışma #1

     

    UYUŞTURUCU ÇETELERİNİN ROTASI

    Meksika’nın kuzeyinde yer alan San Luis Potosi eyaleti, coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellerin en fazla kullandıkları rota olurken, bölgede son 10 yılda en az 6 suç örgütü arasında çatışma yaşandı.

    Bölgede en güçlü iki kartel Körfez Karteli ve Jalisco Nueva Generacion, hem birbirleriyle hem de polisle sıklıkla çatışıyor.

    Meksika da polisle kartel üyeleri arasında çatışma #2

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