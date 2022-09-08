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    Meksika’da, Popocatepetl Yanardağı 3’üncü kez patladı

    Popocatepetl Yanardağı'nda, son 8 gün içinde 3 kez patlama gerçekleşti. Lav ve küllerin ise 3 bin metre yüksekliğe kadar ulaştığı öğrenildi.
    • 08.09.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:35
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    Meksika’da, Popocatepetl Yanardağı 3’üncü kez patladı

    Meksika’da, Popocatepetl Yanardağı’nda dün gece yerel saatle 21.21’de bir patlama meydana geldi. Son 8 gün içinde üçüncü kez yaşanan patlamada, yanardağ ağzından çıkan lav ve küllerin 3 bin metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

    Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporunda, son 24 saatte patlamanın yanı sıra 2 küçük çaplı deprem ve 41 kez gaz ve toz çıkışı kaydedildiği belirtildi.

    Vatandaşlar uyarıldı

    Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşları yanardağdan uzak durmaları konusunda uyardı.

    İHA’nın haberine göre; çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntısına karşı önlem almalarını tavsiye etti.

    Meksika’da, Popocatepetl Yanardağı 3’üncü kez patladı VİDEO

    Amerika’nın ikinci büyük yanardağı

    Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

    Son 1 yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer alıyor.

    Popocatepetl Yanardağı’nda en son 3 Eylül ve 30 Ağustos günlerinde 2 ayrı patlama meydana gelirken, bu yılın ocak ayında 3 kez, mart ayında 1 kez ve geçtiğimiz yıl boyunca 8 kez patlama kaydedilmişti.

    Meksika’da, Popocatepetl Yanardağı 3’üncü kez patladı #1

    Meksika’da, Popocatepetl Yanardağı 3’üncü kez patladı #2

    Meksika’da, Popocatepetl Yanardağı 3’üncü kez patladı #3


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