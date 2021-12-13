Mexico City'de Başkanlık Sarayı’nın önüne toprak dökerek temsili mezarlar kuran protestocular, kaybolan yakınlarının bulunmasını istedi.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de kayıp kişilerin yakınları, Başkanlık Sarayı’nın önünde toplandı.

TEMSİLİ MEZARLAR KURULDU

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’dan yakınlarının bulunmasını isteyen göstericiler, Başkanlık Sarayı’nın önüne kamyonla getirdikleri toprağı dökerek, yakınlarının fotoğraflarını ve eşyalarını toprağın üzerine yerleştirip temsili mezarlar kurdu.

Meksika’da protestocular Başkanlık Sarayı’nın önüne temsili mezar kurdu VİDEO

''BAŞKAN MEZARLARI ZİYARETE GELMEZSE MEZARLAR ONU GÖRMEYE GELİR''

Protestocular ellerindeki pankartlara ise, “Başkan Lopez Obrador mezarları ziyarete gelmezse mezarlar onu görmeye gelir” yazdı.

Meksika’nın Guanajuato eyaletinden gelen protestocular, yaşadıkları eyalette şiddet olaylarının çok fazla artış gösterdiğini belirterek, suç grupları tarafından sürekli olarak yolların kapatıldığını, dükkanların yakıldığını, adam kaçırma ve cinayet suçları işlendiğini, kaçırılan kişilerin cesetlerinin ise köprülere asılı olarak ya da siyah poşetlerde parçalanmış halde bulunduğunu dile getirdiler.

BU YIL 3 BİN 380 KİŞİ KAYBOLDU

Meksika Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre bu yıl 3 bin 380 kişinin kaybolduğu Guanajuato eyaleti ülkede en çok adam kaçırma vakasının görüldüğü ikinci eyalet konumunda bulunuyor.