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    Meksika'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 24 ölü

    Meksika'nın Guanajuato kentindeki uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı düzenlendi.
    • AA
    • 02.07.2020 - 07:56
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    Meksika'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 24 ölü #1

    Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, devlet yöneticilerini bile tehdit eder hale gelen uyuşturucu kartelleri arasındaki kanlı çatışmalar, rehabilitasyon merkezlerine sıçradı.

    24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ülkenin Guanajuato kentinde, uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen saldırıda en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

    Meksika'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 24 ölü #2

    DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR YAŞANDI

    6 Haziran'da da silahlı kişiler yine kentteki bir rehabilitasyon merkezine saldırmış, olayda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

    Büyük otomobil üretim tesislerine ev sahipliği yapan Guanajuato, son dönemlerde çete şiddetinin sık sık yaşandığı bir kent haline geldi.

    Meksika'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 24 ölü #3

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