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    Meksika’da rodeo sırasında boğa seyircilere saldırdı

    Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen rodeo yarışmasında kontrolden çıkan boğanın seyircilere saldırması sonucu 10 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 19:56
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 19:57
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    Meksika’da rodeo sırasında boğa seyircilere saldırdı

    Meksika’nın Michoacan eyaletine bağlı Puruandiro kentinde Covid-19 salgını nedeni ile yasaklanmasına rağmen yasadışı olarak rodeo yarışması düzenlendi.

    31 Temmuz’da yaşanan olayda, rodeo için ringe çıkarılan boğa üstündeki biniciyi yere atmasının ardından seyirciler ile ring arasında bulunana çitleri yıktı.

    ÖFKELİ BOĞA TRİBÜNE ÇIKTI

    Seyircilerin bulunduğu tribüne geçen öfkeli boğa, 10 seyirciyi yaraladı. Yarışmada görevli olan personel boğayı zar zor sakinleştirmesinin ardından ringden dışarı çıkardı.

    Covid-19 nedeniyle yasak olan organizasyona yerel hükümet tarafından izin verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

    Meksika’da rodeo sırasında boğa seyircilere saldırdı

    Meksika’da rodeo sırasında boğa seyircilere saldırdı #1

    Meksika’da rodeo sırasında boğa seyircilere saldırdı #2

    Meksika’da rodeo sırasında boğa seyircilere saldırdı #3

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