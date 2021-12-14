3 ayrı şirkete ait tesise hasar veren yangında, alevler 5 bin metrekarelik alana yayıldı. 4 itfaiyeci, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Meksika’nın Nuevo Len eyaletinin Santa Catarina şehrindeki bir sanayi bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle karton ve plastik atıkların depolandığı tesiste yangın çıktı.

Kısa sürede 5 bin metrekare alana yayılan alevler, 3 ayrı şirkete ait tesise hasar verdi.

282 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, 40 araç ve 100 kişi ile saatlerce müdahale edilen yangının yüzde 70 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının çıktığı sanayi bölgesinde çalışan işçiler ve bölge halkı dahil toplam 282 kişi tahliye edildi.

Meksika’da sanayi bölgesinde yangın çıktı VİDEO



CAN KAYBI YOK

Yetkililer, zamanında yapılan tahliyeler sayesinde olayda can kaybının olmadığını açıkladı.

Yangında zehirlenen 4 itfaiyeci hastanede tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.