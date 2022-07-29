Meksika'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde bir köprünün altında mahsur kalan vatandaşa ekipler müdahale ederek kurtardı.

Meksika’da etkili olan Frank ve Georgette Fırtınaları, ülkede şiddetli yağışlara neden olmaya devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sonora eyaletinde yer alan Hermosillo şehrinde, şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı.

Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Kısa sürede şehrin cadde ve sokakları sular altında kalırken, Sonora Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı, sel sularına kapılarak drenaj kanalındaki köprünün altında mahsur kalan vatandaşın, eyalet polisleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldığını açıkladı.



Şiddetli yağışlar ülkenin orta bölgelerinde ise toprak kaymalarına neden oldu. Veracruz eyaletinin Zongolica şehrinde, farklı bölgelerde meydana gelen toprak kaymalarının yolları kapatması nedeniyle 300’den fazla ailenin ulaşımının engellendiği bildirildi.

Meksika'da selde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı - Video







5 köy yolu ulaşıma kapandı

Puebla eyaletinin Eloxochitlan şehrinde ise iki ayrı yerde yaşanan toprak kaymaları, şehrin çevresindeki 5 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.



Öte yandan son yıllarda kuraklık ve su sorunu ile mücadele eden Nuevo Leon eyaletinde yağışlar sevinçle karşılandı. Eyaletin başkenti olan Monterrey ve çevresinde yaklaşık 20 dakika süren yağış, hava sıcaklığının da düşmesini sağladı.





Vatandaşlar yağışlar konusunda uyarıldı

İHA'nın haberine göre, yaşanan su baskınları ve toprak kaymaları sebebiyle herhangi bir can kaybı bildirilmezken yetkililer, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edeceği konusunda vatandaşları uyardı.



