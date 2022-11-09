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    Meksika'da seyir halindeki adamı, duvara ittirip bisikletini çaldılar

    Meksika'da iki hırsız, bisikletle yolda ilerleyen bir kişiyi önce iterek duvara çarpmasına neden oldu, ardından bayılan adamın bisikletini çaldı.
    • 09.11.2022 - 00:10
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 00:41
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    Meksika'da seyir halindeki adamı, duvara ittirip bisikletini çaldılar

    Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara şehrinde iki hırsız, bisiklet çalmak için akıl almaz bir yöntem kullandı.

    Hırsızlardan biri bisikletiyle yolda giden bir kişiye vurarak duvara çarpmasına neden oldu.

    Çarpmanın etkisiyle bayılan adam, yerde hareketsiz kalırken, hırsızlar adamın bisikletini ve ceplerinde bulunan eşyalarını çaldı.

    Hırsızlık anları kameraya yansıdı

    Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, olayın ardından acımasız hırsızların hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldığı görüldü.

    Guadalajara polisi, görüntülerin incelendiğini ve suçluların yakalanması için çevre şehirleri de kapsayan bir çalışmanın başlatıldığını açıkladı.

    İHA'nın haberine göre, duvara çarparak bilincini kaybeden bisikletlinin yaralı olduğu aktarılarak, sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.

    Meksika'da seyir halindeki adamı, duvara ittirip bisikletini çaldılar VİDEO

    Meksika da seyir halindeki adamı, duvara ittirip bisikletini çaldılar #1

    Meksika da seyir halindeki adamı, duvara ittirip bisikletini çaldılar #2


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