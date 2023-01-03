Petrol
83.31
-3.03%
Euro
19.7825
-0.89%
Dolar
18.7225
0.05%
Altın
1.107
0.92%
Borsa
5627
0.00%
Bitcoin
316.939
-0.55%
BTXN Coin
6.94
11.39%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Meksika’da sıcak hava balonu düştü

    Meksika’da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
    • 03.01.2023 - 21:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika’da sıcak hava balonu düştü

    Meksika'da, 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.

    Teotihuacan antik kenti yakınlarından havalanan ve içerisinde en az 10 kişinin olduğu sıcak hava balonu düştü.

    Yaşanan kazada, balonda bulunan 4 kişi yaralandı.

    Görgü tanıkları anlattı

    Görgü tanıkları, balonun uçuş sırasında alev aldığını ve pilotun acil iniş yapmaya çalıştığı sırada bir benzin istasyonuna çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

    Meksika’da sıcak hava balonu düştü #1


    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    MSB Kara Kuvvetleri 2023/1 sözleşmeli er alımı başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?
    Gündem

    MSB Kara Kuvvetleri 2023/1 sözleşmeli er alımı başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?

    Eskişehir'de uzun süren su kesintisi hayatı olumsuz etkiledi
    Gündem

    Eskişehir'de uzun süren su kesintisi hayatı olumsuz etkiledi

    Görüş Bildir