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Meksika’da sıcak hava balonu düştü
Meksika’da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
- 03.01.2023 - 21:49
Meksika'da, 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.
Teotihuacan antik kenti yakınlarından havalanan ve içerisinde en az 10 kişinin olduğu sıcak hava balonu düştü.
Yaşanan kazada, balonda bulunan 4 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları anlattı
Görgü tanıkları, balonun uçuş sırasında alev aldığını ve pilotun acil iniş yapmaya çalıştığı sırada bir benzin istasyonuna çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.