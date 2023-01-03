Meksika’da sıcak hava balonu düştü

Meksika’da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Meksika'da, 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.

Teotihuacan antik kenti yakınlarından havalanan ve içerisinde en az 10 kişinin olduğu sıcak hava balonu düştü.

Yaşanan kazada, balonda bulunan 4 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları anlattı



Görgü tanıkları, balonun uçuş sırasında alev aldığını ve pilotun acil iniş yapmaya çalıştığı sırada bir benzin istasyonuna çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.



