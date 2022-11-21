Sıcak hava balonu festivalinde balonlardan biri, kontrolden çıkarak seyircilerin üzerine sürüklendi. Büyük bir faciadan dönülürken, kazada 14 kişi yaralandı.

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon şehrinde, sıcak hava balonu festivali düzenlendi.

Festivalde dünyaca ünlü DJ’ler Tiesto ve Martin Garrix sahne alırken, Tiesto’nun performansı sırasında yere bağlı olan sıcak hava balonlarından biri, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı.

14 yaralı, 6’sının durumu ciddi

Balonun seyircilerin üzerine doğru sürüklenmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Leon şehri Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından aralarında durumu ciddi olan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Büyük bir facia yaşanabilirdi

Yetkililer, balonun görevliler tarafından hızlıca kontrol altına alınması sayesinde büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.

İHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi ViDEO