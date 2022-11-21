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- Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi
- 21.11.2022 - 09:25
- Güncelleme : 21.11.2022 - 09:51
Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon şehrinde, sıcak hava balonu festivali düzenlendi.
Festivalde dünyaca ünlü DJ’ler Tiesto ve Martin Garrix sahne alırken, Tiesto’nun performansı sırasında yere bağlı olan sıcak hava balonlarından biri, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı.
14 yaralı, 6’sının durumu ciddi
Balonun seyircilerin üzerine doğru sürüklenmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Leon şehri Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından aralarında durumu ciddi olan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Büyük bir facia yaşanabilirdi
Yetkililer, balonun görevliler tarafından hızlıca kontrol altına alınması sayesinde büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.
İHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi ViDEO