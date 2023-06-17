Meksika'da sıcak havaların etkisiyle 8 kişi hayatını kaybetti Ülkede son zamanlarda 40 derecenin üzerine çıkarak etkili olan sıcak hava dalgasının sebep olduğu güneş çarpmasıyla 8 kişi yaşamını yitirdi.

AA

Yaz sıcakları etkisini göstermeye başladı.

Sıcakların hissedildiği ülkelerden biri de Meksika.

Ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda, mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açıyor.

8 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, yoğun sıcak hava dalgasının etkili olmasıyla onlarca kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu, bunlardan 8'inin öldüğünü bildirdi.

Ülkenin özellikle Sonora, Veracruz, Quintana Roo ve Oaxaca eyaletlerinde etkili olan sıcak havanın birkaç gün daha süreceği bildirildi.

40 dereceyi aşıyor

Meteoroloji, güneşin dik açılarla vurduğu öğlen saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı bilgisi paylaşıldı.