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- Meksika'da sel felaketi: Yeni doğan ünitesi sular altında kaldı
Meksika'da sel felaketi: Yeni doğan ünitesi sular altında kaldı
- İHA
- 06.07.2021 - 13:26
- Güncelleme : 06.07.2021 - 14:30
Meksika’nın başkenti Mexico City’de dün akşam saat dolu ve sağanak yağış etkili oldu.
Altyapının yetersizliği olan bölgelerde şiddetli yağışın etkisi ile su baskınları ve sel oluştu.
Suların derinliği yer yer 80 santimetreye kadar ulaştı.
Caddeler ve sokaklar göle döndü, birçok araç yolda kaldı.
BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ
Bazı araçlar, sele kapılarak sürüklendi.
Bazı evlerin yanı sıra, hastanelerde ve belediye sarayı gibi binalarda hasar meydana geldi.
YENİ DOĞAN ÜNİTESİ SULAR ALTINDA KALDI
Salvador Gonzalez Herrejon Hastanesi’nde ise yeni doğan ünitesi sular altında kaldı.
Sağlık personeli, bebekleri kurtarabilmek için seferber oldu.
KUVÖZLER DIŞARI ÇIKARILDI
Yeni doğan bebekler, hastane personeli tarafından transport (nakil) kuvözler içinde dikkatli bir şekilde binadan dışarı çıkarıldı.
Zemin katta biriken sel suları personele zor anlar yaşattı.
Zamanla yarışan personel, yeni doğan bebekleri güvenli bir yere taşındı.
Meksika'da sel felaketi: Yeni doğan ünitesi sular altında kaldı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Belediye yetkilileri, yoğun yağışlar nedeniyle kanalizasyonların yetersiz kaldığını, Meksika Eyaleti Su Komisyonu (CAEM) ile koordineli olarak bölgedeki taşmayı önlemek için çalıştıklarını bildirdi.
Yaşanan su baskınları, vatandaşları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meksika’da şiddetli yağış: Sokaklar ve caddeler sular altında VİDEO