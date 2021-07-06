Etkili olan şiddetli yağışların ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, yollarda mahsur kaldı. Bir hastanede yeni doğan ünitesini su basınca, bebekler kuvözler içinde tahliye edildi.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de dün akşam saat dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Altyapının yetersizliği olan bölgelerde şiddetli yağışın etkisi ile su baskınları ve sel oluştu.

Suların derinliği yer yer 80 santimetreye kadar ulaştı.

Caddeler ve sokaklar göle döndü, birçok araç yolda kaldı.

BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Bazı araçlar, sele kapılarak sürüklendi.

Bazı evlerin yanı sıra, hastanelerde ve belediye sarayı gibi binalarda hasar meydana geldi.

YENİ DOĞAN ÜNİTESİ SULAR ALTINDA KALDI

Salvador Gonzalez Herrejon Hastanesi’nde ise yeni doğan ünitesi sular altında kaldı.

Sağlık personeli, bebekleri kurtarabilmek için seferber oldu.

KUVÖZLER DIŞARI ÇIKARILDI

Yeni doğan bebekler, hastane personeli tarafından transport (nakil) kuvözler içinde dikkatli bir şekilde binadan dışarı çıkarıldı.

Zemin katta biriken sel suları personele zor anlar yaşattı.

Zamanla yarışan personel, yeni doğan bebekleri güvenli bir yere taşındı.

Meksika'da sel felaketi: Yeni doğan ünitesi sular altında kaldı VİDEO

KAMERAYA YANSIDI

Belediye yetkilileri, yoğun yağışlar nedeniyle kanalizasyonların yetersiz kaldığını, Meksika Eyaleti Su Komisyonu (CAEM) ile koordineli olarak bölgedeki taşmayı önlemek için çalıştıklarını bildirdi.

Yaşanan su baskınları, vatandaşları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meksika’da şiddetli yağış: Sokaklar ve caddeler sular altında VİDEO