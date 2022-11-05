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    Meksika'da silahlı adamın trafikteki araçları soyduğu anlar

    Meksika’da Santa Fe bölgesinde silahlı bir adam trafikteki araçları soydu.
    • 05.11.2022 - 02:05
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    Meksika'da silahlı adamın trafikteki araçları soyduğu anlar

    Meksika'nın başkenti Mexico City’nin Santa Fe bölgesinde meydana gelen olayda, trafiğin sıkışmasını fırsat bilen bir soyguncu silah zoruyla çok sayıda araca soygun düzenleyerek araç içerisinde bulunanların değerli eşyalarını çaldı.

    O sırada trafikte bulunan diğer vatandaşlar olayın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

    Trafiğin sıkışmasını fırsat bilip araçları soydu

    Kayıtta siyah pantalon ve gri sweatshirt giyen silahlı adamın kırmızı bir aracın sürücüsüne silah doğrulttuğu ve sonrasında adamın eşyalarını alıp kaçtığı görüldü.

    Meksika'da silahlı adamın trafikteki araçları soyduğu anlar - Video

    Meksika da silahlı adamın trafikteki araçları soyduğu anlar #1

    Çalışanlar uyarıldı

    Silahlı soyguncunun kaç aracı soyduğu bilinmezken, görüntülerin yayılmasının ardından ticari bir bölge olan Santa Fe’deki şirketler, çalışanlarına bölgeden uzak durma uyarısında bulundu.

    Soyguncu aranıyor

    İHA'nın haberine göre, vatandaşların durumu Mexico City polisine ihbar etmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri gönderilirken, soyguncunun henüz yakalanamadığı bildirildi.

    Meksika da silahlı adamın trafikteki araçları soyduğu anlar #2


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