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    Meksika'da silahlı şahıslar tır çaldı

    Meksika'da araçlı kişilerin tırın önünü kesip el koydukları dakikalar tırın kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 06.08.2022 - 22:17
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    Meksika'da silahlı şahıslar tır çaldı

    Meksika’nın Queretaro eyaletinin Chichimequillas kabası yakınlarındaki bir otoyolda silahlı kişiler, 2 araçla bir tırın yolunu keserek tırı çaldı.

    Ellerini havaya kaldırdılar

    Tırın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, soygun sırasında tır şoförü ve yanındaki yolcunun korkuya kapılarak ellerini havaya kaldırdıkları görüldü.

    Meksika'da silahlı şahıslar tır çaldı - Video

    Tıra binip olay yerinden ayrıldılar

    Tırdakiler silahlı adamların talimatıyla zorluk çıkarmadan araçtan indikten sonra suçlulardan 2’si tıra bindi ve olay yerinden uzaklaştı.

    Meksika da silahlı şahıslar tır çaldı #1

    Suçlular her yerde aranıyor

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çalınan tırı terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar henüz yakalanamazken, güvenlik güçleri soygunda kullanılan araçlara ait bilgilerin ellerinde olduğunu ve suçluları aramaya devam edildiğini açıkladı.

    Meksika da silahlı şahıslar tır çaldı #2

    Kendilerini otoyolda güvende hissetmiyorlar

    İHA'nın haberine göre, otoyolda araç hırsızlığı vakalarının sıkça yaşandığı Meksika’da yapılan bir ankete göre, otoyollar Meksikalılar tarafından en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı otoyolda kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti.

    Meksika da silahlı şahıslar tır çaldı #3

    Meksika da silahlı şahıslar tır çaldı #4


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