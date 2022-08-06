Meksika'da araçlı kişilerin tırın önünü kesip el koydukları dakikalar tırın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meksika’nın Queretaro eyaletinin Chichimequillas kabası yakınlarındaki bir otoyolda silahlı kişiler, 2 araçla bir tırın yolunu keserek tırı çaldı.

Ellerini havaya kaldırdılar

Tırın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, soygun sırasında tır şoförü ve yanındaki yolcunun korkuya kapılarak ellerini havaya kaldırdıkları görüldü.

Meksika'da silahlı şahıslar tır çaldı - Video

Tıra binip olay yerinden ayrıldılar

Tırdakiler silahlı adamların talimatıyla zorluk çıkarmadan araçtan indikten sonra suçlulardan 2’si tıra bindi ve olay yerinden uzaklaştı.





Suçlular her yerde aranıyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çalınan tırı terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar henüz yakalanamazken, güvenlik güçleri soygunda kullanılan araçlara ait bilgilerin ellerinde olduğunu ve suçluları aramaya devam edildiğini açıkladı.





Kendilerini otoyolda güvende hissetmiyorlar

İHA'nın haberine göre, otoyolda araç hırsızlığı vakalarının sıkça yaşandığı Meksika’da yapılan bir ankete göre, otoyollar Meksikalılar tarafından en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı otoyolda kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti.



