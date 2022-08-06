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Meksika'da silahlı şahıslar tır çaldı
- 06.08.2022 - 22:17
Meksika’nın Queretaro eyaletinin Chichimequillas kabası yakınlarındaki bir otoyolda silahlı kişiler, 2 araçla bir tırın yolunu keserek tırı çaldı.
Ellerini havaya kaldırdılar
Tırın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, soygun sırasında tır şoförü ve yanındaki yolcunun korkuya kapılarak ellerini havaya kaldırdıkları görüldü.
Meksika'da silahlı şahıslar tır çaldı - Video
Tıra binip olay yerinden ayrıldılar
Tırdakiler silahlı adamların talimatıyla zorluk çıkarmadan araçtan indikten sonra suçlulardan 2’si tıra bindi ve olay yerinden uzaklaştı.
Suçlular her yerde aranıyor
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çalınan tırı terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar henüz yakalanamazken, güvenlik güçleri soygunda kullanılan araçlara ait bilgilerin ellerinde olduğunu ve suçluları aramaya devam edildiğini açıkladı.
Kendilerini otoyolda güvende hissetmiyorlar
İHA'nın haberine göre, otoyolda araç hırsızlığı vakalarının sıkça yaşandığı Meksika’da yapılan bir ankete göre, otoyollar Meksikalılar tarafından en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı otoyolda kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti.