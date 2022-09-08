Petrol
88.96
1.09%
Euro
18.2261
-0.07%
Dolar
18.2257
0.06%
Altın
1.005
-0.20%
Borsa
3403
-0.34%
Bitcoin
352.782
2.11%
BTXN Coin
5.04
2.23%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

    Meksika’da düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirildi.
    • 08.09.2022 - 06:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

    Meksika'nın Sonora eyaletinin Onavas kasabası yakınlarındaki bir otoyol üzerinde Federal Elektrik Komisyonu (CFE) çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi.

    Araç ateşe verildi

    Saldırıda 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirilirken CFE’ye ait bir aracın ise ateşe verildiği belirtildi. Olay yerine acil sağlık personeli ve çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

    Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı #1

    2 kişi öldü

    İHA'nın haberine göre, ekipler olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, dakikalar sonra dağlık alanda saklanan yaralı 2 işçiye daha ulaşıldı. Yaralı işçiler helikopter ile hastaneye sevk edildi.

    Sonora Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı olayın ardından yaralanan işçilerin verdiği ifadelere dayanarak saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

    Organize suç örgütleri şüphesi

    Yakınlardaki Hermosillo şehrinde ise saldırı sonrası Federal Elektrik Komisyonu (CFE) işçilerinin greve gittiği öğrenildi.

    Saldırının organize suç örgütleri tarafından düzenlendiği tahmin edilirken, zanlıların hala arandığı bildirildi.

    Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı #2


    İlginizi Çekebilir

    Otomatik Portakal romanının yarattığı etki
    Kitap

    Otomatik Portakal romanının yarattığı etki

    Sağlık için tehlikeli kozmetikler: Bu maddelere çok dikkat edin!
    Sağlık

    Sağlık için tehlikeli kozmetikler: Bu maddelere çok dikkat edin!

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir