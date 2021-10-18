silahlı kişiler, Michoacan eyaletinde bulunan bir gece kulübüne saldırı düzenledi. Gerçekleşen olay sonrası 6 kişi ölürken, saldırganların kimliği tespit edilemediği öğrenildi.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı.

Morelia kentinde "Cantina La 25" isimli gece kulübüne yerel saatle 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Gece kulübüne beyaz renkli bir araçla gelen saldırganlar, barın önünde bulunanlara bir anda ateş açtı. Saldırganların açtığı ateş sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırının ardından olay yerine gelen acil yardım ekipleri, yaralıları ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 2 yaralı VİDEO

HIZLICA OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların olay yerine beyaz bir araçla geldiği, saldırı sırasında olay yerinden uzaklaşmaya başlayan aracın saldırıdan kaçan bir kişinin üzerine yürüdüğü ve saldırganların sonrasında farklı iki araçla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Morelia polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganların olay yerinden kaçmak için kullandıkları iki aracın trafiğe kapalı bir alanda ele geçirildiği belirtildi. Michoacan Eyaleti Başsavcılığı ise, saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Başsavcılık, olayla ilgili tüm gerçekleri açığa çıkartmak için soruşturma başlatıldığını kaydetti.