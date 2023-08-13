Meksika’nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kimliği belirsiz bir kişi gözüne kestirdiği tırı soymaya çalıştı.
Bunun ardından tır sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsızın bedeni araçla birlikte kilometrelerce sürüklendi.
Tıra el konuldu
Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken tıra da el koydu.
Şüpheli hayatını kaybetti
Bölgeye gelen sağlık personeli ise hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Görgü tanıkları hayatını kaybeden adamın tırı soymak istediğini ifade ederken, tır sürücüsünün ise kaçmaya çalıştığını, ancak sürücünün, hırsızın düşüp aracın altında kaldığını görmediği için hırsızı sürüklediğini söyledi.
O anlar kaydedildi
Hırsızın aracın altında sürüklendiği anlar ise trafikteki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.