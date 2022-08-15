Petrol
97.39
-0.63%
Euro
18.403
0.01%
Dolar
17.9445
0.07%
Altın
1.037
-0.15%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.854
0.07%
BTXN Coin
6.43
-1.07%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Meksika'da suç örgütüne darbe: 164 tutuklama

    Meksika'da “Pueblos Unidos” adlı örgüte yapılan operasyonlarda 164 çete üyesi tutuklandı. Operasyonların devam edeceği açıklaması yapıldı.
    • 15.08.2022 - 04:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika'da suç örgütüne darbe: 164 tutuklama

    Meksika’nın Michoacan eyaletinde yer alan Tiamba kasabasının dün 28 araçlık bir konvoyla “Pueblos Unidos” adlı silahlı suç örgütü üyeleri tarafından ablukaya alındığının bildirilmesinin ardından güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

    164 çete üyesi tutuklandı

    Michoacan Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Bakanı General Jose Alfredo Ortega tarafından bizzat yönetilen ve eyalet sivil muhafızları, Meksika ordusu ile Ulusal Muhafızların ortak katılımıyla yürütülen operasyon sonucunda kasabayı ablukaya alan 164 çete üyesinin tutuklanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

    İHA'nın haberine göre açıklamada, 142 tüfek, 44 tabanca, çok sayıda mühimmat ve biri zırhlı olmak üzere 28 araca da el konulduğu ifade edildi.

    Meksika da suç örgütüne darbe: 164 tutuklama #1

    Suç örgütü 25 Ulusal Muhafızı kaçırdı

    Operasyondan kısa bir süre sonra Tiamba kasabasının yakınlarındaki Paracho şehrinde kimliği belirsiz kişilerin, 25 Ulusal Muhafız personelini kaçırdığı ve tutuklanan 164 çete üyesinin serbest bırakılmasını talep ettikleri bildirildi.

    Ancak güvenlik güçlerinin talebi kabul etmeyerek bölgeye doğru harekete geçmesi üzerine kaçırılan 25 Ulusal Muhafızın serbest bırakıldığı aktarıldı.

    Meksika da suç örgütüne darbe: 164 tutuklama #2

    "Güvenliği sağlamaya devam edeceğiz" açıklaması

    Michoacan eyaletinin farklı bölgelerinde hala silahlı kişilerce ablukaların olduğu bildirilirken, Michoacan Valisi Alfredo Ramrez Bedolla, düzeni korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

    Meksika da suç örgütüne darbe: 164 tutuklama #3

    Meksika da suç örgütüne darbe: 164 tutuklama #4


    İlginizi Çekebilir

    Saudi Aramco'nun kârı, yüzde 90 arttı
    Ekonomi

    Saudi Aramco'nun kârı, yüzde 90 arttı

    AsRam'dan yeni sezona özel video geldi! Neler olacak?
    Medya

    AsRam'dan yeni sezona özel video geldi! Neler olacak?

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir