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    Meksika’da süpermarketin çatısı çöktü: 1 yaralı

    Yağmur ve dolu yağışı sebebiyle bir süpermarketin çatısının çökmesinin ardından 1 kişi yaralandı. Kazaya marketin çatısındaki drenaj borularının tıkanması sebebiyet verdiği belirtildi.
    • 13.06.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 17:41
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    Meksika’da süpermarketin çatısı çöktü: 1 yaralı

    Meksika’nın başkenti Mexico City’de, sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir süpermarketin çatısı çöktü.

    Kazanın ardından olay yerine ilk yardım ekipleri geldi.

    Müşteriler ve çalışanlar hemen çıkarıldı

    1 kişinin yaralandığı belirlenirken, içeride bulunan yaklaşık 200 müşteri ve 60 çalışanın hemen tahliye edildiği belirtildi.

    Mexico City İtfaiyesi, çatının çöken kısmının yaklaşık bin metrekare olduğunu belirti.

    Köprücük kemiği kırıldı

    Tahliye sırasında düşen ve köprücük kemiği kırılarak yaralanan kadının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre yetkililer, kazanın şiddetli dolu yağışı sebebiyle süpermarketin çatısındaki drenaj borularının tıkanması ve buzun çatıda birikmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.

    Meksika’da süpermarketin çatısı çöktü: 1 yaralı #1

    Meksika’da süpermarketin çatısı çöktü: 1 yaralı #2

    Meksika’da süpermarketin çatısı çöktü: 1 yaralı #3


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