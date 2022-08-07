Meksika'da taciz ettiği iddia edilen kişinin kulağını koparttı

Meksika'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye saldıran adam tacizcinin kulağını koparttı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı.

Tacizcinin kulağını koparttı

Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı. Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu.

Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.





Mike Tyson'ı hatırlattı

İHA'nın haberine göre, Meksika basınında geniş yer bulurken, bazı basın kuruluşları ABD’li boksör Mike Tyson’ın 1997 yılındaki bir maçta rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olaya atıfta bulundu.



