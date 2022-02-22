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    Meksika'da tekne kovalayan katil balina

    Meksika sularında tur yapan turistlerin teknesi, katil balina tarafından kovalandı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 10:36
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    Meksika'da tekne kovalayan katil balina

    Meksika’nın Sinaloa eyaleti açıklarındaki Faralln Adası yakınlarında tura çıkan bir grup turist, heyecan dolu anlar yaşadı.

    Orka olarak da bilinen katil balina, son sürat giden tekneyi takip etmeye başladı.

    TURİSTLER SANİYE SANİYE KAYDA ALDI

    O anlar ise turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

    Meksika da tekne kovalayan katil balina #1

    UZMANLARDAN AÇIKLAMA: TEKNEYİ KARŞI CİNS OLARAK GÖRÜYORLAR

    Deniz memelileri üremek için daha sıcak sular aramaları nedeniyle her yıl kış aylarında Meksika’ya kıyısı bulunan Cortez Denizi'ne inerken, son yıllarda memeliler Cortez Denizi'nde daha sık görülüyor.

    Görüntüleri izleyen uzmanlar, katil balinanın tekneyi karşı cins olarak düşündüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

    Meksika da tekne kovalayan katil balina #2


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