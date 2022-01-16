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    Meksikada tren araçlara çarptı: 2 yaralı

    Meksika'da hemzemin geçitten geçen araçlara tren çarptı. 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 23:18
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    Meksikada tren araçlara çarptı: 2 yaralı

    Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotln şehrinde hemzemin geçitten geçen bir kamyon ve bir otomobile tren çarptı.

    Kazada iki aracın şoförü yaralanırken, kamyon şoförünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

    Meksikada tren araçlara çarptı - Video

    FIRSATTAN İSTİFADE EDİP, ELEKTRONİK EŞYALARI YAĞMALADILAR

    Kazanın ardından her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki elektronik eşyaları yağmaladı.

    Görgü tanıkları, bazı vatandaşların ise yağmaya engel olmaya çalıştığını ifade etti. Görgü tanıkları ayrıca, hemzemin geçitteki her iki aracın da trenin geldiğini son anda fark ettiğini ancak trafik nedeniyle hemzemin geçitten çekilemediklerini aktardı.

    Meksikada tren araçlara çarptı: 2 yaralı #1

    Meksikada tren araçlara çarptı: 2 yaralı #2


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