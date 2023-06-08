Meksika'da şaşırtan olay: Türkiye için toplanan deprem yardımlarını sattılar Meksika'da gazeteci Pamela Cerdeira, Mexico City belediyesinin Türkiye'ye yapılan deprem yardımlarını göndermek yerine markette sattığını ortaya çıkardı.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketine uyandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Yaraların sarılması için tüm dünya Türkiye için seferber oldu.

Türkiye için yardım topladılar

Birçok ülke Türkiye'ye yardım gönderdi.

Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira da Türkiye'ye yardım gönderenler arasındaydı.

Cerdeira, depremzedelere gönderilmek üzere Mexico City Belediyesi'ne pirinç ve tuvalet kağıdı teslim etti.

Belediye ürünleri markete sattı

Cerdeira, ürünlerin durumunu sorgulayınca ortaya büyük bir skandal çıktı.

Gazetecinin Airtag teknolojisi ile takip ettiği ürünlerin, Türkiye'ye gönderilmediği belediye tarafından yerel bir markete satıldığı ortaya çıktı.

Skandalın açığa çıkmasıyla birlikte Mexico City belediyesi büyük bir tepkiyle karşılaştı.