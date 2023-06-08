Meksika'da şaşırtan olay: Türkiye için toplanan deprem yardımlarını sattılar
ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'ta felaketine uyandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Yaraların sarılması için tüm dünya Türkiye için seferber oldu.

Türkiye için yardım topladılar

Birçok ülke Türkiye'ye gönderdi.

Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira da Türkiye'ye yardım gönderenler arasındaydı.

Cerdeira, depremzedelere gönderilmek üzere Mexico City Belediyesi'ne pirinç ve tuvalet kağıdı teslim etti.

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Belediye ürünleri markete sattı

Cerdeira, ürünlerin durumunu sorgulayınca ortaya büyük bir skandal çıktı.

Gazetecinin Airtag teknolojisi ile takip ettiği ürünlerin, Türkiye'ye gönderilmediği belediye tarafından yerel bir markete satıldığı ortaya çıktı.

Skandalın açığa çıkmasıyla birlikte Mexico City belediyesi büyük bir tepkiyle karşılaştı.