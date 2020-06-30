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    Meksika'da üniversite rektörüne suikast düzenlendi

    Veracruz Valladolid Üniversitesi Rektörü Maria Guadalupe Martinez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 30.06.2020 - 23:29
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    Meksika'da üniversite rektörüne suikast düzenlendi #1

    Meksika basınındaki haberlere göre, rektör Martinez, Veracruz eyaletine bağlı Xalapa kentindeki evinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı.

    Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri Martinez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

    Eyalet savcılığı olaya ilişkin açıklamasında, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını, sorumluların kısa zamanda ortaya çıkarılacağını belirtti.

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