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    Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi

    Meksika'nın turistik Tepoztlan şehrinde uyuşturucu bağımlısı bir kişi, ormanlık alanı ateşe vermesi sonucu 30 hektarlık alan küle dönerken, yangınla mücadele devam ediyor.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 21:52
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    Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi

    Meksika’nın Morelos eyaletinde yar alan Tepoztlan şehrinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangına yapılan ilk müdahale sırasında ormanlık alanda yakalanan bir şüpheli, sorgusunda yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti.

    ORMANI YAKMAKTAN KEYİF ALDIĞINI BELİRTTİ

    Sivil savunma ekibinin lideri Gabino Rodriguez yaptığı açıklamada, ormanı yakan şahsı yakaladıklarında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu aktararak, adamın ormanı yakmaktan keyif aldığını belirttiğini açıkladı.

    30 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

    Tepoztlan şehri yetkilileri, yangın söndürme çalışmalarının 102 kişilik bir ekip ve söndürme helikopterlerinin desteğiyle yürütüldüğünü açıkladı. Yangın sebebiyle bölgede 30 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, yetkililer yangının şu ana kadar yüzde 20 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.

    Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi VİDEO

    Meksika da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi #1


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