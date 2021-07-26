Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda ekipler geldi. Bölgede yapılan tespitler sonucu 18 kişinin öldüğü açıklandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Valparaiso kentinde, rakip organize suç örgütleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla uzun namlulu silahlarla çatıştı.

ORDUDAN DESTEK ALINDI

Görgü tanıklarına göre, yaklaşık 200 silahlı kişinin saatlerce çatışarak ortalığı savaş alanına çevirdiği bölgede şimdiye kadar 18 ceset tespit edildi. Bölgeye ordudan da destek alınarak çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaleti, ülkenin en güçlü kartellerini sıklıkla karşı karşıya getiriyor.

GEÇEN SENE 1065 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Geçen yıl 1065 kişinin öldürüldüğü eyalette, yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 746 olarak kayıtlara geçti.

Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile diğer gruplarla savaşıyor.