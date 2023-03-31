Meksika’da yaban arılarının saldırdığı kadın öldü Yaban arılarının insanlara saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Acil durum ilan edilen bölgede, arıları uzaklaştırmak için böcek ilacı kullanıldı.

İHA Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Teapa şehrinde, yaban arısı sürüsü insanlara saldırdı. Bir ilkokulun da içinde bulunduğu bölgede yaşanan olayın ardından Teapa şehrinde acil durum ilan edildi. Örtülerle korundular Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, polis ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazılarının da kendilerini örtülerle arılardan koruduğu gözlendi. Böcek ilacı kullanıldı Arı sürüsünün bölgeden uzaklaştırılması ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bölgede geniş çaplı çalışmalar başladı. Ekipler, arıları bölgeden uzaklaştırmak için böcek ilacı kullandı. Bir kadın öldü Arı sokması şikayetiyle Teapa şehrindeki çok sayıda sağlık merkezine başvuru yapıldı. Yaşlı 3 kişi, birden fazla arı sokması şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Yaralılar arasındaki 1 kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.