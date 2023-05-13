Meksika'da yanardağ patladı: Küller evlere kadar ulaştı Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda meydana gelen şiddetli patlamalarla püsküren küller yerleşim yerlerindeki evlere kadar ulaştı.

İHA

Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saat içinde 3 patlama, 127 kez gaz ve kül çıkışı meydana geldi.

Yanardağdaki patlamaların son günlerde şiddetini arttırdığı belirtildi.

Yanardağın püskürttüğü küllerin yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, evlerin balkonlarında ve araçlar üzerinde küller biriktiği görüldü.

Ayrıca yanardağın yakınındaki Atlixco şehrinde yaşayanlar şiddetli patlamalar nedeniyle evlerinin camlarının kırıldığını belirtti.

Yetkililer uyardı

Yetkililer yanardağda patlamaların devam edeceğini vurgulayarak kraterden uzak durulmasını ve sağlığa zararlı olabilecek kül yağışına karşı önlem alınması konusunda uyarıda bulundu.

Bir yıldan fazla bir süredir faaliyetlerini arttıran Popocatepetl Yanardağı’nda yıl başından bu yana 476 patlama meydana geldi. Yanardağda 2022 yılı boyunca toplam 113 patlama kaydedilmişti.