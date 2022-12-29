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    Meksika'da yarasanın ısırdığı çocuk öldü

    Meksika’da yarasa tarafından ısırılan 3 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 29.12.2022 - 21:59
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    Meksika'da yarasanın ısırdığı çocuk öldü

    Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Palo de Lima köyünde, yaşları 2, 7 ve 8 olan üç kardeş yarasa tarafından ısırıldı.

    Yarasa ısırığı can aldı

    Oaxaca Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarasa tarafından ısırıldıktan sonra kuduz şüphesi ile hastaneye kaldırılan üç kardeşten 7 yaşındaki çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

    Diğer iki kardeşin tedavisine ise devam edildiği fakat 8 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu ve mekanik vantilatöre bağlandığı ifade edildi. Bebeğin ise, çocuk hastalıkları servisinde tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Çocuklarda kuduz şüphesi

    İHA'nın haberine göre yetkililer, kuduz hastalığından şüphelenilen ve su korkusu belirtisi gösteren çocuklara kesin teşhis konulması için laboratuvar sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

    Meksika da yarasanın ısırdığı çocuk öldü #1


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