Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre kaza, otobüste yaşanan mekanik bir arızadan dolayı oldu.

İHA Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Compustela şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü seyir halindeydi. Kimse ne olduğunu anlamadan otobüs, şarampole uçtu. Feci kazada 18 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda çocuk vardı 33 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili Nayarit Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuğun olduğu belirtildi. 'Mekanik bir arıza' Nayarit Valisi Miguel Angel Navarro ise kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Navarro, ilk belirlemelere göre kazanın otobüste yaşanan mekanik bir arıza sonucu gerçekleştiğini belirtti.