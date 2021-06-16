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- Meksika’da yük treni kazası: 4 ev zarar gördü
Meksika’da yük treni kazası: 4 ev zarar gördü
- İHA
- 16.06.2021 - 09:00
Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Tala şehrindeki San Isidro Mazatepec kasabası yakınlarında, bir yük treni raydan çıkarak çevrede bulunan 4 eve zarar verdi.
Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Jalisco Eyaleti Sivil Savunma ve İtfaiye Birimi (UEPCBJ), gerçekleşen kazaya yönelik açıklama yaptı.
Kazanın yerel saatle 06:00 sularında meydana geldiği aktarıldı.
108 vagonluk yük treninin kanola taşıdığı ve 12 vagonunun raydan çıktığı ifade edildi.
2 EV TAMAMEN YIKILDI
İtfaiye Amiri Filiberto Gonzlez yaptığı açıklamada, raydan çıkan vagonların 4 eve zarar verdiğini bunlardan 2’sinin tamamen yıkıldığını belirtti.
İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını söyleyen Gonzlez, bir yaşlı vatandaşın çiftlik evinin çatısının çökmesi sonucu uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
SAVCILIK ONAYI ARDINDA ENKAZ KALDIRILACAK
Olay yeri inceleme işleminin ardından savcılıktan onay alınması ile çatısı çöken çiftlik evinin enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağını belirtti.
Ardından, hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeninin enkazdan çıkarılacağını aktardı.
Raydan çıkan vagonların, Ferromex (Meksika Demiryolları İşletmesi) personeli tarafından kaldırılacağı belirtildi.
Meksika’da yük treni kazası: 4 ev zarar gördü VİDEO