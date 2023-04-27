Meksika’daki 7 eyalette orman yangını Sıcak havanın etkisi altındaki Meksika'nın 7 eyaletinde devam eden orman yangınlarında 2 bin 520 hektardan fazla alan kül oldu.

İHA

Meksika’da kurak mevsim ve sıcak havanın etkisi ile Sonora, Jalisco, Nayarit, Michoacan, Morelos, Meksika ve Quintana Roo eyaletlerinde orman yangınları çıktı.

7 eyalette devam eden yangınlarla, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman yangınlarında 2 bin 520 hektardan fazla alan kül oldu.

Ormanlık alanlar küle döndü

Sonora Sivil Koruma Birimi, eyalette 3 ayrı orman yangını bulunduğunu ve bazılarının 5 gündür aktif olduğunu aktardı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangınlarda şu ana kadar en az 500 hektar ormanlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Nayarit eyaleti yetkilileri ise Cerro de San Juan adlı doğal koruma alanında çıkan ve hala söndürülemeyen yangında 2 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

Hava kalitesi etkilendi

Jalisco eyaletinde, 3 ayrı bölgede devam eden orman yangınları ile en az 300 itfaiyecinin helikopter desteği ile mücadelesinin devam ettiği bildirildi.

Yangınlar, sebebiyle eyaletin başkenti Guadalajara’da hava kalitesinin ciddi oranda etkilendiği ifade edildi.

Quintana Roo eyaletindeki orman yangınında en az 10 hektar alan kül olurken, 1 çiftlikte maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Herhangi bir can kaybı yok

Michoacan eyaletindeki yangında ise yine 10 hektar alanın yandığı söylendi.

Morelos ve Meksika eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde de orman yangınları ile mücadele edildiği açıklanırken, şu ana kadar ülke çapındaki yangınlarda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.