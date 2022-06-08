ABD’de düzenlenecek olan Amerika Zirvesi'nde dikkat çekmek isteyen göçmenler, Los Angeles şehrine doğru yürüyüşe çıktı.

ABD'de göçmen gerginliği....

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ve diğer ülkelere göç eden Ukraynalıların yanı sıra Meksika’daki göçmenler, ABD’nin Los Angeles şehrinde 6 Haziran'da başlayan Amerika Zirvesi üzerine sınıra yürüme kararı aldı.

6 bin göçmen yolda

Meksika'nın Tapachula kentinden ayrılan göçmenlerin net sayısı henüz açıklanmazken, görgü tanıkları en az 6 bin kişinin dün şehirden ayrıldığını belirtti.

Meksika'daki göçmenlerden ABD'ye doğru yürüyüş

"Çeşitli milletlerden insanları temsil ediyoruz"

Yürüyüşün organizatörlerinden Luis Garcia Villagran yaptığı açıklamada, grubun kendi ülkelerindeki zorluklardan kaçan ve aralarında Venezuela'dan gelenlerin de bulunduğu çeşitli milletlerden insanları temsil ettiğini söyledi.

"İlerisi için dikkat etmeliler"

İHA'nın haberine göre; Villagran açıklamasında, "Zirveye katılanları, neler olduğuna ve yakında bir şeyler yapılmazsa ilerde Meksika'da neler yaşanabileceği konusuna dikkat etmelerini çağırıyoruz"." dedi.

Joe Biden göç anlaşmasını açıklayacak

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu hafta içinde göçle ilgili bölgesel bir anlaşmayı açıklaması bekleniyor.

Meksika zirvede olmayacak

Ayrıca Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geçtiğimiz pazartesi günü ABD’nin tüm Amerika kıtası ülkelerini davet etmemesi nedeniyle Amerika Zirvesi’ne katılmayacağını açıklamıştı.