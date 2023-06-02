Meksika'daki uçurumun kenarındaki torbalardan insan uzuvları çıktı Kayıp olarak aranan 7 çağrı merkezi çalışanı için düzenlenen arama çalışması sırasında uçurumun kenarında 45 siyah torba bulundu. Siyah torbalardan insan parçaları çıkarken, çalışmalar devam ediyor.

İHA Meksika'nın Jalisco eyaletinde dehşet bir olay yaşandı. Kayıp ihbarı yapılan 7 çağrı merkezi çalışanına yönelik savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gelen ihbar üzerine Mirador del Bosque geçidinde arama yapıldı. Torbalardan insan parçası çıktı Arama sırasında uçurum kenarında bulunan 45 siyah torbadan insan uzuvları çıktı. Torbalarda bulunan ceset parçaların kadınlara ve erkeklere ait olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü, toplam ceset sayısının tam olarak bilinmediği belirtildi. Çalışmalar devam edecek Ceset parçalarının toplanabilmesi için itfaiye, sivil savunma ve polis ekiplerinin çalışmalara devam ettiği, helikopterle havadan destek verildiği aktarıldı. Çalışmaların, arazinin zorlu yapısı nedeniyle birkaç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.