Meksika'dan 10 bin göçmen, ABD'ye doğru yola çıktı Aralarında çocukların ve hamile kadınların bulunduğu binlerce göçmen, ABD'ye ulaşma umuduyla yürüyüşe geçti.

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AA

ABD'den Meksika'ya göçmen akını devam ediyor.

Sınır altındaki ABD güvenlik güçleri, artan sayıdaki göçle başa çıkmakta zorlanırken, göç dalgasına yenisi eklendi.

Meksika'dan 10 bin kişilik yeni bir göçmen konvoyu yola çıktı.

Göçmenler yürüyüşe geçti

Ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen ABD'ye bir şekilde ulaşmak istiyor.

İnsani Onurlandırma Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, şimdilik 10 bin civarında göçmenin yola koyulduğunu ancak bu sayının 15 bine kadar çıkabileceğini söyledi.

24 farklı ülke

Göçmenlerin uyruklarının 24 farklı ülkeden oluştuğunu belirten Villagran, grupların içinde 3 bini aşkın 14 yaş altı çocuklar ile hamile kadınların da bulunduğunu kaydetti.

Villagran, bu yılki en büyük göçmen akının yaşandığını hatırlatarak, bu denli büyük bir kalabalığın ABD'ye varmasının ciddi zorlukları beraberinde getireceğini belirtti.

Haberler üzerine Meksika ve ABD'nin sınır boylarında güvenlik gücü takviyesinde bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

Çetelerin eline düşüyorlar

Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)