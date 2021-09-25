Meksika’dan ABD’ye, düzensiz göçe karşı yardım çağrısı

Ülkesinin göçmen kampına dönüşmesini istemediğini belirten Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD’ye sosyal programlara destek olma çağrısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında son haftalarda artan düzensiz göçlere ilişkin konuştu.

ABD'ye Orta Amerika'da geleceği inşa eden sosyal programlara destek olması çağrısında bulunan Lopez Obrador, "Meksika'nın bir göçmen kampı olmasını istemiyoruz. Önce fona katılmanız gerekiyor, yoksa sorun aynı şekilde devam eder.” sözlerini kaydetti.

“ORTA AMERİKA ÜLKELERİ İÇİN DESTEK İSTİYORUZ”

Mevkidaşı Joe Biden’ın önerilerine duyarlı olduğunu belirten Lopez Obrador, "Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Amerika ülkeleri için destek istiyoruz ancak tekliflerini ABD Senatosu'na sunmaları uzun zaman alıyor.” dedi.

"KALKINMA PROGRAMLARI BEKLENEN SONUCU VERMEDİ"

Lopez Obrador, yolsuzlukla mücadele sayesinde sosyal programları finanse edecek kaynaklara sahip olduklarını belirtti.

Orta Amerika'daki kalkınma programlarının henüz beklenen sonucu vermediğini kaydeden Lopez Obrador, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerine destek olduğuna değinerek, "F. Kennedy, Latin Amerika için İlerleme İttifakı'nı kurdu ancak o zamandan beri başka bir yardım yapılmadı. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya yardım etti." diye konuştu.