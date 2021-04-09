Meksika’dan ABD’ye göç uyarısı: Yatırım yapmazsan göç artacak

Dışişleri Bakanı Ebrard, ABD’yi artarak gelecek göç dalgasına yönelik uyardı. Eğer ABD tarafından ülkelere yatırım yapılmazsa gelen göçün daimi olacağını vurguladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD’yi yatırım yapmaması durumunda ülkesine gelecek mülteci akımının gittikçe büyüyeceğini söyledi.

Bu bağlamda Honduras,El Salvador ve Guatemala’ya her yıl 2 milyar dolar yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Aksi halde büyüyen mülteci akının daimi hale geleceğinin altını çizdi.

Ebrard, Washington yönetiminin bu konuda ortak çaba harcamasını beklediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“MÜLTECİ AKINININ BÜYÜMESİ KESİN”

"Eğer bölgeye özellikle demografi ve ekonomi olmak üzere farklı açılardan bakarsanız, gelecek yıllarda mülteci akının büyümesi ve daimi hale gelmesi kesindir."





2006’DAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (CBP) 2 Nisan’da yapılan açıklamada, martta ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışırken yakalanan göçmen sayısının 171 bini aştığını duyurdu.

Bu rakam 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olarak belirlendi.

ABD’ye en fazla göç Guatemala ve El Salvador’dan veriliyor.