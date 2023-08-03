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Tıpkı kendileri gibi Meksikalıların yiyecekleri de eğlenceli ve renkli...

Sofralarından ne bol acılı sos ne de baharatlar eksik olmuyor.

75 metrelik torta

Türk damak zevkine en yakın mutfaklardan biri olan mutfağının aşçıları, başkent Meksiko'da düzenlenen 17. Geleneksel Torta Festivali’nde bir kez daha hünerlerini sergiledi.

Festivale katılan aşçılar, 75 metre uzunluğunda bir torta sandviçi yaptı.

Meksikalılar, yeni bir rekora imza attı

Rekor kırıldı

Hem de bu sandviç iki dakika bir saniye gibi bir sürede hazırlandı.

Bu da rekoru beraberinde getirdi.

Meksikalılar, yeni bir rekora imza attı

Yerel tariflerle hazırlandı

Dev tortanın her bölümü, ülkenin dört bir yanındaki yerel tariflerden oluşan farklı malzemelerle yapıldı.

Yüzlerce kişinin tattığı torta, tam not aldı.