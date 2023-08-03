Meksikalılar, yeni bir rekora imza attı Meksika'nın başkenti Meksiko'da 17. Geleneksel Torta Festivali düzenlendi. Festivale katılan aşçılar, 75 metre uzunluğundaki ve yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki torta sandviçini iki dakika bir saniyede yaparak yeni bir rekor kırdı.

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Tıpkı kendileri gibi Meksikalıların yiyecekleri de eğlenceli ve renkli...

Sofralarından ne bol acılı sos ne de baharatlar eksik olmuyor.

75 metrelik torta

Türk damak zevkine en yakın mutfaklardan biri olan Meksika mutfağının aşçıları, başkent Meksiko'da düzenlenen 17. Geleneksel Torta Festivali’nde bir kez daha hünerlerini sergiledi.

Festivale katılan aşçılar, 75 metre uzunluğunda bir torta sandviçi yaptı.

Rekor kırıldı

Hem de bu sandviç iki dakika bir saniye gibi bir sürede hazırlandı.

Bu da rekoru beraberinde getirdi.

Yerel tariflerle hazırlandı

Dev tortanın her bölümü, ülkenin dört bir yanındaki yerel tariflerden oluşan farklı malzemelerle yapıldı.

Yüzlerce kişinin tattığı torta, tam not aldı.