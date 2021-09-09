Mexico City'de otoyolda freni patlayan 20 tonluk yükü olan tır, gişelere vurdu. Kaza sonucu 3 kişi ölürken, 7 kişi de yaralandı. Savcılık, sorumlulara adam öldürmekten soruşturma başlattı.

Meksika’nın başkenti Mexico City'de feci bir kaza meydana geldi.

Mexico City ile Puebla arasındaki otoyolda freni patlayan 20 ton şeker yüklü bir tır otoyol gişelerine çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otoyolun Mexico City istikametindeki 33’üncü kilometresinde bulunan San Marcos Huiztoco gişelerinde gerçekleşen kazada, tır şoförü, 1 eyalet polisi ve 1 gişe görevlisi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Diğer araçlara çarpmamak için ters şeride giren tır, 3 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Çarpmanın etkisi ile tır alev alırken, tonlarca şeker ise otoyola saçıldı.

Olay yerine ambulans ve helikopter ile gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Savcılık kazanın sorumlularına karşı adam öldürme, yaralama ve mala zarar verme suçuyla soruşturma başlattı.

Meksika’nın başkentinde kaza: 3 ölü 7 yaralı VİDEO