Meksika'yı sel vurdu: 5 ölü Meksika’nın başkenti Mexico City ve çevresinde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Meksika'nın başkenti Mexico City ve Meksika eyaletinde şiddetli yağış sel felaketini beraberinde getirdi.

Sağanak yağışın ve fırtınanın etkili olduğu bölgede sokaklar sular altında kaldı. Yağışlar nedeniyle turuncu alarmın verildiği başkent Mexico City’de, sokakta kazı çalışması yapan işçilerin üzerine toprak ve kaya parçaları düştü.

Toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yaklaşık 2 metrelik çukurda çalışan 3 işçiyi aramak için olay yerine gelen kurtarma ekipleri toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.

Diğer işçi ise bacağından yaralanmış halde kurtarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toprağın çalışmalar sırasında etkili olan yağış sonucu gevşeyerek işçilerin üzerine düştüğü kaydedildi.

Yoğun yağış başkent Mexico City’nin bazı bölgelerinde sel ve su baskınlarına yol açarken, fırtına sonucu çok sayıda ağaç devrildi. Alvaro Obregon'de meydana gelen su baskınları nedeniyle 52 evde maddi hasar oluştu.

3 kişi daha yaşamını yitirdi

Meksika eyaletinin Chimalhuacan şehrinde ise bir üniversite öğrencisi ve 3 yaşındaki çocuk sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Aynı şehirde kapağı açılan kanalizasyona düşen bir motosiklet sürücüsü ise elektrik kablolarına temas ettikten sonra akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yağışlı hava, başkent ve çevresinde ulaşımı da olumsuz etkilerken bazı metro istasyonlarını su bastı.