Meksiko’da toplanan kadınların Rusya’ya tepkisi

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan ve gelin kıyafeti giyinmiş bir grup kadın gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.

Rusya, 4 gün önce Ukrayna’ya yönelik askeri müdahale başlattı.

Vladimir Putin her ne kadar “bu bir işgal değil” dese de, saldırılarda siviller can verdi.

Rus ordusunda da kayıp oldu.

‘DÜNYA SESSİZ’

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gün yine çatışmalarla başlarken, son olarak Rus birliklerinin Harkov’a girdiği aktarıldı.

Tüm bu yaşananların gölgesinde Ukrayna halkı, ‘dünyanın bu müdahaleye sessiz kaldığını’ düşünüyor.

Yine de protestolar sürüyor.

Meksiko'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı protesto edildi VİDEO

GELİN KIYAFETİ İLE PROTESTO

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan ve gelin kıyafeti giyinmiş bir grup kadın gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.