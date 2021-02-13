Melania Trump, azil davası sürecinde masaj salonlarında keyif yapıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın azil davası sürerken, eşi Melania Trump'ın masaj salonlarına gitmeyi günlük rutin haline getirerek, günün büyük çoğunluğunu spa salonunda geçirdiği belirtildi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump’a yönelik başlatılan ikinci azil davasında eşi Melania Trump'ın yanında olmadığı belirtildi.

Melania Trump'ın, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra günlük rutinlerinin masaj salonlarına gitmek yönünde değiştiği belirtildi.

GÜNLÜK RUTİNİ, MASAJ SALONUNA GİTMEK

Trump çiftine yakın kaynakların ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump'ın spa salonlarında vakit geçirmeyi gününün bir rutini haline getirdiği ifade edildi.

BOŞANMASI TAVSİYE EDİLDİ

Melania ve Donald Trump çiftinin ilişkisi hakkındaki söylentiler için uzmanlar Trump aleyhine dava açılırsa, Melania Trump'a elini çabuk tutması ve Donald Trump'tan hızlıca boşanmasının tavsiye edileceği söylendi.

Aksi takdirde, Trump'ın çok büyük bir borç batağının içinde kendini bulabileceği ve Melania Trump'ın da para alamayacağı görüşlerini öne sürdüler.

YATAK ODALARI AYRI

CNN International'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyuduğunu iddia etmişti.

BOŞANIRSA 50 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ALACAK

Öte yandan, üç çocuğunun annesi Ivana Trump’tan boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatı ödeyen Donald Trump’ın, Melania Trump’tan boşanması halinde 50 milyon dolar vermesi gerekeceği iddia edildi. Trump aynı zamanda çocukları Donald Jr, Eric ve Ivanka için Ivana Trump'a yıllık ortalama 650 bin dolar ödemişti.