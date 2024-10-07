Melania Trump eşi Donald Trump'a olan aşkını anlattı Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump, birbirinden özel açıklamalar yaptı. Trump, yeni videosunda Donald Trump ile düğününden kesitlere yer vererek eşinin aşık olduğu yönlerini sıraladı.

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Haber Merkezi

Donald Trump'ın eşi Melanie Trump, şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif.

Bir dönem gözlerden uzak kalan hatta Donald Trump'tan ayrılmak istediği söylenilen güzel isim, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı.

X hesabından video paylaşan Melanie Trump, eşine aşık olduğunu söyledi.

"TANIŞTIĞIMIZ ANDA KIVILCIM OLUŞTU"

Eski ABD First Lady'si, X platformunda yayınladığı videoda; "Donald ve ben tanıştığımız andan itibaren aramızda yadsınamaz bir kıvılcım oluştu." dedi.

"CAZİBESİNE AŞIK OLDUM"

54 yaşındaki Melania Trump; "Onun çekici bir tarafı vardı; kendine güveni, cazibesi, mizah anlayışı, vizyonu." diye eşinin aşık olduğu yönlerini sıraladı.

Melania Trump, Donald Trump ile düğünlerini, nefes kesen bir elbise, ünlü bir şef tarafından mükemmel bir şekilde oluşturulmuş menü ve müzik efsanelerinin büyüleyici canlı performansları ile "çok güzel" olarak nitelendirdi.

Melania Trump, sosyal medya videosunda, eşiyle düğün dansı görüntülerine de yer verdi.