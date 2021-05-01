Melania Trump, huzuru buldu

ABD eski First Lady'si Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki yaşamı sonrası mutlu ve rahat olduğunu, gözden uzak durmayı tercih ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray’daki yaşamı eşi Doland Trump’ın seçimi kaybetmesiyle son bulan ABD eski First Lady'si Melania Trump, Florida Palm Beach'teki malikanesi "Mar-a-lago"da rahat ve huzurlu bir yaşam sürdüğü belirtiliyor.

Gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği tahmin edilen Melania Trump’ın zamanının çoğunu yazlıktaki spa’da geçirdiği aktarılıyor.

Kamuoyunda resmi olarak hiç görülmeyen Melania Trump’ın, spa’ya günde iki kez gittiği de oluyor.

ÇOĞU ZAMAN EBEVEYNLERİYLE YEMEK YİYOR

Melania Trump'ın First Lady'lik sonrası geleneksel görev normlarına uymadığı söylenirken, çifte yakın bir kişinin ise “Melania Trump için Mar-a-Lago'da hiçbir varlığı yok. İnsanlarla kaynaşmıyor ve eşinin çalışanlarıyla nadiren etkileşime geçiyor." dediği iddia ediliyor.

Melania Trump'ın öğleden sonralarını çiftin 15 yaşındaki oğlu Barron'la geçirdiği ve akşamları Trump'la berber olmadığı vakitlerde çoğu zaman ebeveynleriyle yemek yediği belirtiliyor.