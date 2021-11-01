Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti

Donald Trump ile Melania Trump, nisan ayından bu yana ilk kez birlikte görüntülendi. Melania Trump’ın yüzünün bir anda buz kestiği anlar ise gündem oldu.

20 Ocak 2021’de görevine veda eden ABD eski Başkanı Donald Trump’ın (75) eşi Melania Trump (51), geçtiğimiz temmuz ayından bu yana hiçbir yerde görüntü vermedi.

Nisan ayından bu yana yan yana görülmeyen çift için boşanacakları iddiası gündeme geldi.

AYLAR SONRA İLK KEZ YAN YANA

Ancak Melania Trump, geçtiğimiz cumartesi akşamı Donald Trump ile birlikte Beyzbol Dünya Serisi’nin 4’üncü maçını sahadan izledi.

Böylelikle çift, hem aylar sonra ilk kez halkın arasında görüldü hem de dedikoduları yalanlamış oldu.

Melania Trump'ın buz kestiği anlar VİDEO

BİR ANDA BUZ KESTİ

Trump çifti, Houston Astros ve Atlanta Braves beyzbol takımları arasındaki maçı izlerken Kızılderililerin ırkçı bulduğu için tepki gösterdiği Tomahawk chop (Tomahawk pirzola) seremonisine katıldı.

Ancak Trump’ın etraftakileri selamlaması sırasında Melania’nın gülümsemesinin bir anda buz kesmesi ve yüzünün aldığı acı dolu hal sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

ELİNİ DE TUTMAMIŞTI

Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı, çiftin kötü giden ilişkileri ve daha önce sık sık çıkan boşanma dedikodularına dair yorumda bulundu.

Melania, Trump’ın başkanlığı sırasında katıldıkları etkinliklerde elini tutmasına izin vermemesiyle dikkat çekmişti.